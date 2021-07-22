0
0
146
НОВОСТИ

В Москве выявили 4 287 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 4 287 случаев против 3 254 днем ранее. Всего в городе выявили 1 477 871 заразившегося с начала пандемии, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,29%.

За сутки в городе было зарегистрировано 102 летальных случая, всего, по данным штаба, умер 24 791 человек, или 1,68% заболевших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:20 22.07.2021
Дельта-штамм коронавируса могут вытеснить более патогенные мутации - "Вектор"
0
0
13:05 22.07.2021
Около 2,5 млн мигрантов работают в РФ без регистрации - СПЧ
0
44
13:00 22.07.2021
Россия победила в споре вокруг "Северного потока - 2" - пресс-секретарь президента Польши
0
59
12:32 22.07.2021
РФ просит ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма
0
110
12:20 22.07.2021
На Мадагаскаре было предотвращено покушение на президента страны
0
130
12:15 22.07.2021
Профессор РАН Мажуга: Международный научный обмен укрепит позиции РФ в мире
0
99
12:00 22.07.2021
В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки
0
141
11:45 22.07.2021
Банки предупредили ЦБ о рисках нового подхода к экосистемам
0
173
11:32 22.07.2021
Китай продает нефть из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен - Bloomberg
0
209
11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
197

Возврат к списку