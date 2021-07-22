В Москве выявили 4 287 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 4 287 случаев против 3 254 днем ранее. Всего в городе выявили 1 477 871 заразившегося с начала пандемии, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост составил 0,29%.
За сутки в городе было зарегистрировано 102 летальных случая, всего, по данным штаба, умер 24 791 человек, или 1,68% заболевших.
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