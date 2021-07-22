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Профессор РАН Мажуга: Международный научный обмен укрепит позиции РФ в мире

12:15 22.07.2021

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Фото Данила Головкина
Рассказывая о роли международного сотрудничества в развитии науки, Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, обратил особое внимание на необходимость государственной поддержки для российских ученых, принимающих участие в инновационных международных проектах.

«Развитие современной науки невозможно без укрепления связей между учеными разных стран. В результате выстраиваются механизмы научной дипломатии, которая помогает решать глобальные проблемы, привлекает специалистов со всего мира», — подчеркивает Мажуга.

По мнению ученого, развитые международные связи дают возможность консолидации мирового сообщества, возможность более успешно противостоять таким серьезным, затрагивающим весь мир проблемам, как пандемия коронавируса и изменение климата.

По словам ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, поддержка государства в финансировании проводимых совместно с зарубежными партнерами проектов очень важна. «Мы все понимаем, что научный потенциал государства ведет к росту его конкурентоспособности на международном уровне, и существенная роль в этом процессе отводится международному обмену научным опытом», — говорит специалист.

Двенадцатого июля две тысячи двадцать первого года Министерством образования и науки запущен конкурс на предоставление грантов для проведения научных исследований. В них примут участие российские научные организации и высшие учебные заведения вместе с иностранными партнерами. Конкурсные отборы проходят в рамках программы многостороннего научно-технологического взаимодействия.

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