С предложением создать экологические центры в столице выступил Евгений Нифантьев

19:00

Фото Галины Бродской

, член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей выступил с предложением открыть во всех районах столицы экологические центры.

«Периодически по всей стране проходят экологические акции, которые мотивируют граждан сдавать в переработку вторсырье, отказаться от пластиковых и бумажных стаканчиков в пользу многоразовой посуды, ходить в магазин с многоразовыми сумками-шоперами. Но чаще всего это все-таки разовые акции, после которых эко активность сходит на нет. Для того чтобы ответственное потребление и забота об экологии становились образом жизни, нужно вести систематическую работу с населением – проводить лекции и мастер-классы, организовывать выставки и конкурсы для детей, чтобы вовлекать их в экологическую повестку», – рассказал Евгений Нифантьев.

Учитывая, что столица Российской Федерации на сегодняшний день не только самый зеленый мегаполис мира, но и прекрасно информирован в экологической сфере, открытие экоцентров в каждом районе вполне обоснованно, — считает общественник. Для работы в этих центрах нужно привлекать квалифицированных экспертов - экологов и общественных деятелей из разных сфер, способных быть примером для молодого поколения.

«В каждом районе есть экоактивисты, которые развивали бы такие площадки, превращая в центры притяжения инициативных и неравнодушных людей. На их базе также можно организовать экобоксы для приема пластика, батареек и т. п. Заинтересовать граждан разных возрастов идеями разумного потребления и сортировки мусора поможет шаговая доступность таких центров. Далее этот опыт можно распространять на другие регионы», – считает Евгений Нифантьев.

Напоминаем: с начала прошлого года в каждом Московском дворе установлено два контейнера – для вторсырья и смешанных отходов. Это стало первым шагом к формированию экологического мышления.