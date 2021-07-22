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Лукашенко подписал декрет о передаче части его полномочий правительству и местным властям

19:20 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - сказано в сообщении президентской пресс-службы в четверг.

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