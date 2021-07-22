В Турции зафиксирован максимальный с 25 мая прирост заразившихся коронавирусом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Турции сообщило в четверг о 9 586 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 25 мая.

"За последние 24 часа сделано 214 196 тестов, выявлено 9 586 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 295 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на фоне этого вновь призвал жителей страны прививаться от коронавируса. "Сегодня зафиксирован самый высокий показатель прироста больных за последнее время. Без вакцинации эпидемия не выйдет из повестки дня", - написал он на своей странице в "Твиттере".