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В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

08:20 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

"23 июля 2021 года в 09:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

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