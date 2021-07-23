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Глава WADA разочарован, что российские спортсмены на Олимпиаде носят форму в цветах флага

08:25 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька разочарован тем, что российские спортсмен на Олимпиаде в Токио выступают в форме с флагом страны. Об этом Банька заявил на пресс-конференции.

"Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус", - сказал Банька.

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