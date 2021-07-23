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В МВД назвали участие в незаконных акциях основным способом дестабилизации обстановки в РФ

08:30 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Незаконные акции, перерастающие в массовые беспорядки, становятся основным способом дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в подготовленном МВД РФ проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, с которым ознакомился ТАСС.

"Основным способом дестабилизации общественно- политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в документе.

В нем отмечается, что еще одной опасностью является рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних при помощи интернета.

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