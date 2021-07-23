В провинции Кандагар были убиты более ста мирных жителей после захвата района талибами

09:05 Источник: Газета.Ru

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар в Афганистане после захвата района боевиками радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителя местного МВД.

Правительство Афганистана обвинило в гибели людей талибов, которые контролируют Спин-Болдак.

«Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

«Талибан» в свою очередь отрицает причастность к произошедшему.

Боевики движения «Талибан» атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана в начале июля. Террористам удалось захватить два аванпоста.

Ранее сообщалось, что «Талибан планирует создать новое правительство Афганистана в составе совета народных представителей со всей страны. Газета.Ru