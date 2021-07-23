Сайт ОИ в Токио поменял государственную принадлежность Крыма

09:20 Источник: Эхо Москвы

Сайт токийской Олимпиады поменял государственную принадлежность Крыма. Еще накануне на карте на одной из страниц портала между полуостровом и территорией Украины была нарисована граница, на что обращали внимание российские СМИ.

Глава думского комитета по физкультуре и спорту и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев приветствовал такой шаг и говорил, что это решение Международного комитета должны уважать все.

Изменения в карте и признание Крыма на ней украинским произошли минувшей ночью. Представители оргкомитета Олимпиады эту ситуацию не комментировали. Эхо Москвы