Сайт ОИ в Токио поменял государственную принадлежность Крыма
09:20 23.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Сайт токийской Олимпиады поменял государственную принадлежность Крыма. Еще накануне на карте на одной из страниц портала между полуостровом и территорией Украины была нарисована граница, на что обращали внимание российские СМИ.
Глава думского комитета по физкультуре и спорту и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев приветствовал такой шаг и говорил, что это решение Международного комитета должны уважать все.
Изменения в карте и признание Крыма на ней украинским произошли минувшей ночью. Представители оргкомитета Олимпиады эту ситуацию не комментировали. Эхо Москвы
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