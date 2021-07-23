Россиян с болезнями сердца предложили бесплатно обеспечивать лекарствами
09:32 23.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Совфеде предложили бесплатно обеспечивать лекарствами людей с болезнями сердца. Речь идёт о гражданах с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, а также после стентирования периферических артерий.
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ комитета СФ по социальной политике, направленный Минздраву. Отмечается, что основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара.
ВОЗ в докладе, опубликованном в 2020 году, сообщила, что болезнь сердца считается главной причиной смертности в мире. Говорит Москва
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