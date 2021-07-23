Число погибших украинских военных за время конфликта в Донбассе превысило 2 700 - ВСУ
10:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт в Донбассе унес жизни 2 705 украинских военных, еще 10 280 получили ранения с апреля 2014 года, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
"За время военного конфликта в Донбассе погибли 2 705 украинских военных, еще 10 280 получили ранения с апреля 2014 года", - отметили в ВСУ в ответ на запрос телеканала "Громадське" ("Общественное").
В эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах. При этом за время действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года, в зоне конфликта в результате обстрелов погибли 45 бойцов Вооруженных сил Украины, 150 получили ранения, указали в ВСУ.
После госпереворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.
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