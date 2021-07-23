Девятнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 19 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Тест на коронавирус с положительным результатом сдали три спортсмена, один из которых проживает в Олимпийской деревне.