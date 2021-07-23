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Император Японии встретился с иностранными лидерами, прибывшими на Олимпиаду - Kyodo

10:20 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Император Японии Нарухито в пятницу на территории своего дворца провел встречу с иностранными лидерами, которые прибыли в страну для присутствия на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что на приеме у монарха присутствовала, в частности, первая леди США Джилл Байден. При этом участникам встречи не подавали еду и напитки для предотвращения распространения коронавируса.

22 июля Нарухито встретился с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Ожидается, что император будет также присутствовать на церемонии открытия Игр.

21 июля кабмин Японии объявил, что власти страны ожидают приезда глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира. Ранее сообщалось о прибытии в Японию президента Франции Эмманюэля Макрона и директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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