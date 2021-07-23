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Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

10:32 23.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Дым от лесных пожаров в Якутии, как передает американский телеканал CNN, достиг Аляски. Причиной этого, по словам журналистов, стал сильный ветер. Распространению огня в самой Якутии способствует сухая и жаркая погода.

В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Десятки населенных пунктов оказались в дыму. Из-за этого была приостановлена работа аэропорта в Якутске.  Эхо Москвы

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