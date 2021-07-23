Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет - Собянин

10:22

“Единая Россия” планирует учредить в Москве новый стандарт школ, — рассказал сегодня в своем блоге на персональном сайте Сергей Собянин.

"Создание центров госуслуг «Мои документы» задало новый стандарт качества обслуживания москвичей, к которому должны стремиться все городские службы",- отмечает Собянин.

Задача нововведения создать новые благоприятные условия для учебы и творчества в школах столицы. Новый стандарт качества обслуживания уже вводится в московских поликлиниках, — отмечается в блоге.

"И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем", — написал в заключение Сергей Собянин.