Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет - Собянин
10:22 23.07.2021
“Единая Россия” планирует учредить в Москве новый стандарт школ, — рассказал сегодня в своем блоге на персональном сайте Сергей Собянин.
"Создание центров госуслуг «Мои документы» задало новый стандарт качества обслуживания москвичей, к которому должны стремиться все городские службы",- отмечает Собянин.
Задача нововведения создать новые благоприятные условия для учебы и творчества в школах столицы. Новый стандарт качества обслуживания уже вводится в московских поликлиниках, — отмечается в блоге.
"И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем", — написал в заключение Сергей Собянин.
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