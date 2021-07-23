Западные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские тенденции в России - Лавров
11:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто пытается продвигать в России различные экстремистские тенденции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".
"По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы. Спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал он.
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