0
0
149
НОВОСТИ

Западные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские тенденции в России - Лавров

11:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто пытается продвигать в России различные экстремистские тенденции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы. Спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 23.07.2021
В Москве выявили 3 425 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
18
12:00 23.07.2021
В России выявили 23 811 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
29
11:50 23.07.2021
Лидерами Совета Ветеранов высказаны претензии из-за отсутствия рабочих помещений
0
38
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
90
11:20 23.07.2021
Обязательной вакцинации детей для допуска к обучению не планируется - Мурашко
0
105
11:05 23.07.2021
Школьники из РФ взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике
0
134
10:32 23.07.2021
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
0
187
10:22 23.07.2021
Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет - Собянин
0
186
10:20 23.07.2021
Император Японии встретился с иностранными лидерами, прибывшими на Олимпиаду - Kyodo
0
194
10:05 23.07.2021
Девятнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио
0
208

Возврат к списку