Школьники из РФ взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике
11:05 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские школьники взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO), сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.
"Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.
Соревнования принимал Вильнюсский университет, но из-за пандемии команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института. Россию представляли Матвей Князев из физтех- лицея им. П. Л. Капицы, Николай Кононенко из школы № 57 в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Денис Исмагилов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Данила Самоделкин из московской школы № 2007 ФМШ.
Команда была сформирована из тех, кто ярче всего проявил себя на всероссийской олимпиаде школьников по физике. Подготовку участники вели на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".
"Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.
Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 19 и 21 июля, участники продемонстрировали навыки в решении теоретических и практических задач по физике. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира. Церемония закрытия олимпиады пройдет в дистанционном формате 24 июля в 15:00 по московскому времени.
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