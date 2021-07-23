0
0
128
НОВОСТИ

Школьники из РФ взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

11:05 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школьники взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO), сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.

"Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.

Соревнования принимал Вильнюсский университет, но из-за пандемии команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института. Россию представляли Матвей Князев из физтех- лицея им. П. Л. Капицы, Николай Кононенко из школы № 57 в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Денис Исмагилов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Данила Самоделкин из московской школы № 2007 ФМШ.

Команда была сформирована из тех, кто ярче всего проявил себя на всероссийской олимпиаде школьников по физике. Подготовку участники вели на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".

"Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 19 и 21 июля, участники продемонстрировали навыки в решении теоретических и практических задач по физике. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира. Церемония закрытия олимпиады пройдет в дистанционном формате 24 июля в 15:00 по московскому времени.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 23.07.2021
В Москве выявили 3 425 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
18
12:00 23.07.2021
В России выявили 23 811 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
29
11:50 23.07.2021
Лидерами Совета Ветеранов высказаны претензии из-за отсутствия рабочих помещений
0
38
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
90
11:20 23.07.2021
Обязательной вакцинации детей для допуска к обучению не планируется - Мурашко
0
105
11:00 23.07.2021
Западные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские тенденции в России - Лавров
0
158
10:32 23.07.2021
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
0
187
10:22 23.07.2021
Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет - Собянин
0
186
10:20 23.07.2021
Император Японии встретился с иностранными лидерами, прибывшими на Олимпиаду - Kyodo
0
194
10:05 23.07.2021
Девятнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио
0
208

Возврат к списку