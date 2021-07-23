Обязательной вакцинации детей для допуска к обучению не планируется - Мурашко

11:20 Источник: Интерфакс

В России не планируют обязать детей вакцинироваться от COVID-19 для допуска к учебе, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению (только вакцинированных - ИФ) мы не планируем. Это четкая совершенно позиция всего медицинского сообщества", - сказал Мурашко в интервью российскому обществу "Знание".

По словам главы Минздрава, в России не фиксируют повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей. Случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет из-за их активного образа жизни.

Также Мурашко рекомендовал студентам пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года.