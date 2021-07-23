Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130

11:32 Источник: Интерфакс

РФ исполняет контракты на поставку Мьянме истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Успешно реализуются контракты на поставку многоцелевых истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130. Оснащение этой техникой позволит существенно увеличить возможности боевой авиации Мьянмы", - заявил Шугаев на авиационной выставке МАКС-2021.

По его словам, Мьянма остается одним из основных партнеров России в Юго-Восточной Азии.

"Хочу отметить совместные успехи в вопросе оснащения военно-воздушных сил Мьянмы российскими самолетами различных типов. В настоящее время в ВВС Мьянмы эксплуатируются самолеты МиГ-29 и Як-130", - сказал Шугаев.

РФ и Мьянма ведут плотную работу на оружейном рынке, заявил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Между нами ведется плотное взаимодействие по поставкам продукции военного назначения, в том числе авиации", - заявил Михеев "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, Мьянма является одним из ключевых заказчиков "Рособоронэкспорта" и партнеров Ростеха в Юго-Восточной Азии.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

Как сообщал "Интерфакс", в марте Мьянму посетил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он провел переговоры с военным руководством страны и стал гостем парада в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил Мьянмы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе визита министра обороны РФ было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Военная делегация Мьянмы приезжала в Россию для ознакомления с производством "Панцирей", сообщил 9 июня информированный собеседник "Интерфакса".