Лидерами Совета Ветеранов высказаны претензии из-за отсутствия рабочих помещений

11:50

Фото Алены Куреновой

Лидеры Совета Ветеранов Северного Измайлово на встрече с публицистом, аналитиком и эрудитомговорили о нехватке рабочих помещений для своей деятельности. По мнению аналитика, городские власти должны предоставлять четкие нормативы для передачи в распоряжение общественной организации пенсионеров и ветеранов дополнительных бесплатных помещений.

«Пока не усвоят на всех уровнях, что деньги – это хорошее средство, но плохая цель, эта история будет продолжаться. Тут единственное решение – это добиваться какого-то чёткого норматива. Грубо говоря на столько-то человек – столько-то бесплатной досуговой площади. Такое решение можно продавить даже на законодательном уровне», — высказал мнение аналитик, добавив, что на его взгляд в объеме возводимых по программе реноваций жилых комплексов должны быть предусмотрены площади, которые можно отдать для работы общественных организаций ветеранов.