Лидерами Совета Ветеранов высказаны претензии из-за отсутствия рабочих помещений
11:50 23.07.2021
|Фото Алены Куреновой
«Пока не усвоят на всех уровнях, что деньги – это хорошее средство, но плохая цель, эта история будет продолжаться. Тут единственное решение – это добиваться какого-то чёткого норматива. Грубо говоря на столько-то человек – столько-то бесплатной досуговой площади. Такое решение можно продавить даже на законодательном уровне», — высказал мнение аналитик, добавив, что на его взгляд в объеме возводимых по программе реноваций жилых комплексов должны быть предусмотрены площади, которые можно отдать для работы общественных организаций ветеранов.
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