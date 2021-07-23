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НОВОСТИ

Лидерами Совета Ветеранов высказаны претензии из-за отсутствия рабочих помещений

11:50 23.07.2021

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Фото Алены Куреновой
Лидеры Совета Ветеранов Северного Измайлово на встрече с публицистом, аналитиком и эрудитом Анатолием Вассерманом говорили о нехватке рабочих помещений для своей деятельности. По мнению аналитика, городские власти должны предоставлять четкие нормативы для передачи в распоряжение общественной организации пенсионеров и ветеранов дополнительных бесплатных помещений.

«Пока не усвоят на всех уровнях, что деньги – это хорошее средство, но плохая цель, эта история будет продолжаться. Тут единственное решение – это добиваться какого-то чёткого норматива. Грубо говоря на столько-то человек – столько-то бесплатной досуговой площади. Такое решение можно продавить даже на законодательном уровне», — высказал мнение аналитик, добавив, что на его взгляд в объеме возводимых по программе реноваций жилых комплексов должны быть предусмотрены площади, которые можно отдать для работы общественных организаций ветеранов.

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