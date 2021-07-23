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В России выявили 23 811 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 811, до 6 078 522. Об этом сообщили журналистам в пятницу федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 547. Всего уже выздоровели 5 450 004 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросло до уровня 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 795 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 152 296 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,51%, следует из данных штаба.

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