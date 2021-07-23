В Москве выявили 3 425 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 425 против 4 287 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 481 296 заразившихся, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,32%.
За сутки в городе было зарегистрировано 107 летальных случаев, всего, по данным штаба, умерли 24 898 человек, или 1,68% заболевших.
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