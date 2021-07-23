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НОВОСТИ

На Аляске спасли мужчину, на которого охотился гризли

12:32 23.07.2021 Источник: Lenta.ru

В американском штате Аляска спасли мужчину, который неделю пытался спастись от медведя гризли. Об этом сообщает The New York Times.

Пострадавшего случайно обнаружили сотрудники береговой охраны, чей вертолет изменил курс из-за облачности. Во время облета полуострова они заметили хижину, на крыше которой были нацарапаны SOS и «помогите мне». Дверь домика была оторвана. Также они увидели мужчину, машущего двумя руками в воздухе, что считается международным сигналом бедствия.

Выяснилось, что несколькими днями ранее на мужчину напал медведь. Все это время пострадавший отстреливался и практически не спал, поскольку каждую ночь хищник возвращался к лагерю. По его словам, однажды гризли утащил его к реке. К моменту спасения у пострадавшего практически закончились патроны. Мужчину доставили в больницу города Ном, где у него диагностировали ушибы и травму ноги.

Ранее сообщалось о гризли, который набросился на совершавшего пробежку туриста. Мужчина получил несколько колотых ран, однако сумел отбиться от гризли и вернуться в свой коттедж, откуда вызвал службу спасения.  Lenta.Ru

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