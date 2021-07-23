0
0
150
НОВОСТИ

Благоустройство территорий Кировоградских прудов взято под личный контроль Романом Романенко

12:12 23.07.2021

ром4.JPG
Фото Ивана Степанова

Жители Южного округа столицы обратились к депутату Госдумы, Герою России, лётчику-космонавту Роману Романенко с инициативой провести благоустройство парковой зоны вокруг Кировоградских прудов.

«Эти водоёмы – излюбленное место отдыха местных жителей. Но парку очень не хватает благоустроенных пространств, отвечающих современным представлениям о комфортной среде. Считаю, будет правильно посоветоваться с самими горожанами, чтобы сформировать проект модернизации с учётом их мнений», — рассказал парламентарий.

Каскад Кировоградских прудов  это  комплекс из трёх водоёмов на реке Городне в районе Чертаново Центральное, жители района предложили установить на их территории детские и спортплощадки, благоустроить пешеходные дорожки, создать велосипедные дорожки и оборудовать санитарные зоны.  Для начала было принято решение провести опрос местных жителей и узнать, каким они хотят видеть этот парк, добровольцами Романа Романенко уже собрано около тысячи опросников.

«Сейчас мы занимаемся сбором предложений от жителей. После объединим пожелания в один проект с учётом рекомендаций ландшафтных дизайнеров, архитекторов и других специалистов в области создания комфортной городской среды. Вместе мы добьёмся, чтобы в следующем году работы по благоустройству были завершены, и я лично проконтролирую качество исполнения», — рассказал Романенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
56
21:20 22.07.2021
ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
0
185
11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
268
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
271
18:40 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
0
384
12:32 21.07.2021
Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
0
459
11:32 21.07.2021
Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
0
432
09:20 21.07.2021
Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
0
478
21:20 20.07.2021
Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
0
583
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
601

Возврат к списку