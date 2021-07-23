Благоустройство территорий Кировоградских прудов взято под личный контроль Романом Романенко
12:12 23.07.2021
|Фото Ивана Степанова
Жители Южного округа столицы обратились к депутату Госдумы, Герою России, лётчику-космонавту Роману Романенко с инициативой провести благоустройство парковой зоны вокруг Кировоградских прудов.
«Эти водоёмы – излюбленное место отдыха местных жителей. Но парку очень не хватает благоустроенных пространств, отвечающих современным представлениям о комфортной среде. Считаю, будет правильно посоветоваться с самими горожанами, чтобы сформировать проект модернизации с учётом их мнений», — рассказал парламентарий.
Каскад Кировоградских прудов это комплекс из трёх водоёмов на реке Городне в районе Чертаново Центральное, жители района предложили установить на их территории детские и спортплощадки, благоустроить пешеходные дорожки, создать велосипедные дорожки и оборудовать санитарные зоны. Для начала было принято решение провести опрос местных жителей и узнать, каким они хотят видеть этот парк, добровольцами Романа Романенко уже собрано около тысячи опросников.
«Сейчас мы занимаемся сбором предложений от жителей. После объединим пожелания в один проект с учётом рекомендаций ландшафтных дизайнеров, архитекторов и других специалистов в области создания комфортной городской среды. Вместе мы добьёмся, чтобы в следующем году работы по благоустройству были завершены, и я лично проконтролирую качество исполнения», — рассказал Романенко.
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