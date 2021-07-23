РФ пока не планирует исключать "Талибан" из реестра запрещенных организаций - Песков
13:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия пока не планирует исключать движение "Талибан" (запрещено в РФ) из реестра запрещенных организаций. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Действительно, движение "Талибан" - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане", - добавил Песков.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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