0
0
68
НОВОСТИ

Белый дом ввел санкции против правительства Кубы за нарушения прав человека при разгоне демонстраций

13:05 23.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против правительства Кубы за нарушения прав человека при разгоне антиправительственных демонстраций, начавшихся из-за повсеместной нехватки продуктов и лекарств. Санкции введены в рамках Глобального Акта Магнитского, принятого не только США, но и странами Европы.

«Я безоговорочно осуждаю массовые задержания и фиктивные судебные процессы, в рамках которых несправедливо приговаривают к тюремному заключению тех, кто осмелился высказаться — в попытке запугать кубинский народ и заставить его замолчать», — заявил президент США Джо Байден, вводя санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады министерства внутренних дел, ответственной за разгром протестов. По меньшей мере, один протестующий погиб, сотни других демонстрантов были задержаны или исчезли с момента начала протестов, по данным кубинских правозащитных групп, находящихся в изгнании.

Для борьбы с цензурой и доступа к соцсетям, заблокированным правящим режимом, больше миллиона кубинских протестующих используют канадскую программу Сифон, поддерживаемую правительством США.

Новые санкции являются «только началом», заявил Джо Байден и предупредил, что США будут продолжать применять санкции «против лиц, ответственных за угнетение кубинского народа». Санкции против кубинского режима введены в рамках Глобального Акта Магнитского — изначально принятый для пресечения нарушений прав человека в России, Акт Магнитского позже был расширен на Китай, Венесуэлу, Гватемалу, Болгарию и теперь Кубу.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
56
21:20 22.07.2021
ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
0
185
11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
268
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
271
18:40 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
0
384
12:32 21.07.2021
Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
0
459
11:32 21.07.2021
Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
0
432
09:20 21.07.2021
Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
0
478
21:20 20.07.2021
Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
0
583
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
601

Возврат к списку