Белый дом ввел санкции против правительства Кубы за нарушения прав человека при разгоне демонстраций
13:05 23.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против правительства Кубы за нарушения прав человека при разгоне антиправительственных демонстраций, начавшихся из-за повсеместной нехватки продуктов и лекарств. Санкции введены в рамках Глобального Акта Магнитского, принятого не только США, но и странами Европы.
«Я безоговорочно осуждаю массовые задержания и фиктивные судебные процессы, в рамках которых несправедливо приговаривают к тюремному заключению тех, кто осмелился высказаться — в попытке запугать кубинский народ и заставить его замолчать», — заявил президент США Джо Байден, вводя санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады министерства внутренних дел, ответственной за разгром протестов. По меньшей мере, один протестующий погиб, сотни других демонстрантов были задержаны или исчезли с момента начала протестов, по данным кубинских правозащитных групп, находящихся в изгнании.
Для борьбы с цензурой и доступа к соцсетям, заблокированным правящим режимом, больше миллиона кубинских протестующих используют канадскую программу Сифон, поддерживаемую правительством США.
Новые санкции являются «только началом», заявил Джо Байден и предупредил, что США будут продолжать применять санкции «против лиц, ответственных за угнетение кубинского народа». Санкции против кубинского режима введены в рамках Глобального Акта Магнитского — изначально принятый для пресечения нарушений прав человека в России, Акт Магнитского позже был расширен на Китай, Венесуэлу, Гватемалу, Болгарию и теперь Кубу. Эхо Москвы
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