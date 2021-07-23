РЖД на 3 суток ограничили погрузку грузов, кроме продуктов, в Забайкалье

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Российские железные дороги" (РЖД) на трое суток ограничивают погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги станций на восток. Об этом говоримся в официальном Telegram-канале холдинга.

"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - отмечается в публикации.

Кроме того, до восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей - Журавли Забайкальской железной дороги, а также "Железных дорог Якутии".

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, смыты пять автомобильных мостов, а также разрушен железнодорожный мост на Транссибе. По прогнозам гидрологов, в ближайшие двое суток уровень воды на большинстве рек края продолжит расти.