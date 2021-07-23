Ситуация с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады - повод для реакции РФ, считает Песков
13:32 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции посольства РФ и российских спортивных чиновников. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - сказал он.
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