В жизни пожилого человека очень важно научиться обходиться без лекарств - Александр Румянцев
13:55 23.07.2021
|Фото Ольги Макаровой
Александр Румянцев, академик РАН и Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра пришли к выводу, что чрезмерное употребление лекарственными препаратами людей преклонного возраста вредит здоровью.
«Мы должны четко разделять лекарства на жизнеспасающие рецептурные препараты, которые действительно необходимо принимать человеку, и многочисленные БАДы, иммуномодуляторы, стимуляторы, которые могут быть вредными и не работают. Желательно построить адаптивную модель старения, когда человек без помощи лекарств приспосабливается к своему возрасту, вырабатывает позитивное жизнеощущение», — считает доктор Румянцев.
«Некоторые пожилые пациенты принимают по 15-20 препаратов в день. Если слепо следовать всем клиническим рекомендациям, мы можем просто «залечить» человека. Поэтому в задачу квалифицированного врача входит не только назначение, но и отмена лекарств. Необходима таргетная терапия, которая направлена прежде всего на самые опасные заболевания», — заявляет директор Российского геронтологического научно-клинического центра
По мнению экспертов, при четком соблюдении должных гигиенических норм, сбалансированном режиме питания и физической активности старение может быть и здоровым и даже успешным. Человек продолжает умственно развиваться, сохраняет интерес к жизни, причем постоянное обучение уменьшает риск нарушения когнитивных функций и вероятность развития болезни Альцгеймера. Востребованность в семье и социуме - основа сохранения активности в пожилом возрасте, — так считают Александр Румянцев и Ольга Ткачева.
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