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Минтруд советует отстранять отказавшихся прививаться от COVID-19 работников без зарплаты

08:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины - медотвода. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, размещенных на сайте министерства в пятницу.

"В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", - говорится в документе.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал ТАСС, что в большинстве случаев рассчитывать на получение медотвода не стоит, так как по заключению главных специалистов узких специальностей вакцинация показана при всех заболеваниях. По его словам, даже онкология не является противопоказанием от прививки. Для пациентов из групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии.

Направить работодателям разъяснения по организации вакцинации поручил Минтруду и Роспотребнадзору председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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