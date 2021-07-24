МОК следует исправить карту, где Крым включен в состав Украины - посольство РФ в Токио

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым включен в состав Украины, некорректна, в связи с чем Международному олимпийскому комитету (МОК) и оргкомитету Игр следует ее исправить. Об этом говорится в размещенном в субботу сообщении посольства РФ в Японии в "Фейсбуке".

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - отмечается в нем.