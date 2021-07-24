В Туве в результате ДТП погибли пять человек
09:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на субботу в Республике Тыва, в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Предварительно, на момент автоаварии в салоне находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП скончались все участники дорожного движения", - говорится в сообщении.
Авария произошла на трассе в Барун-Хемчикском районе. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Установлено, что никто из находящихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель не имел прав и за последний год восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде и без права управления транспортным средством.
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