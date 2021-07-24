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Россиянка Анастасия Галашина завоевала «серебро» на ОИ в Токио

08:50 24.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Россиянка Анастасия Галашина завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка стала второй на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Чемпионкой стала китаянка Цянь Ян. Третье место у Нины Кристен из Швейцарии. Для российской команды медаль Анастасии Галашиной – первая награда на нынешних Играх.  Эхо Москвы

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