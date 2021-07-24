Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии
09:30 24.07.2021 Источник: Газета.Ru
Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР, сообщает издание zaxid.net.
Самыми последними демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери. По данным издания, они, как и предыдущие элементы, направились в музей «Территория террора».
Уточняется, что на месте бывшего памятника власти запланировали создать сквер памяти героев Украины.
Решение о демонтаже Монумента славы было принято в феврале 2018 года, якобы из-за аварийного состояния скульптурной группы. Ранее был проведен демонтаж 30- метрового обелиска, пяти горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и самой стелы. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 24.07.2021
- Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани
- 10:30 24.07.2021
- Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио
- 10:00 24.07.2021
- Китай ввел санкции в отношении ряда частных лиц и организаций США
- 09:00 24.07.2021
- В Туве в результате ДТП погибли пять человек
- 08:50 24.07.2021
- Россиянка Анастасия Галашина завоевала «серебро» на ОИ в Токио
- 08:40 24.07.2021
- МОК следует исправить карту, где Крым включен в состав Украины - посольство РФ в Токио
- 08:30 24.07.2021
- Минтруд советует отстранять отказавшихся прививаться от COVID-19 работников без зарплаты
- 23:15 23.07.2021
- Россия возобновляет авиасообщение с еще тремя странами
- 22:40 23.07.2021
- Число регулярных авиарейсов между РФ и Белоруссией будет увеличено
- 22:10 23.07.2021
- Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать