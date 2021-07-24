Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии

09:30 Источник: Газета.Ru

Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР, сообщает издание zaxid.net.

Самыми последними демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери. По данным издания, они, как и предыдущие элементы, направились в музей «Территория террора».

Уточняется, что на месте бывшего памятника власти запланировали создать сквер памяти героев Украины.

Решение о демонтаже Монумента славы было принято в феврале 2018 года, якобы из-за аварийного состояния скульптурной группы. Ранее был проведен демонтаж 30- метрового обелиска, пяти горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и самой стелы. Газета.Ru