Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио
10:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Один из них проживает на территории Олимпийской деревни.
Положительный тест на коронавирус сдал один спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.
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