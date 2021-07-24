Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Один из них проживает на территории Олимпийской деревни.

Положительный тест на коронавирус сдал один спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.