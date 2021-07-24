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МВД РФ определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем

11:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства, места установки камер определяются с учетом анализа аварийности.

"Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений", - сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять данную систему по всей территории страны. "Препятствий для этого нет", - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день выявление по камерам водителей, не пристегнувших ремень и использующих во время движения мобильный телефон, осуществляется только в Москве. С начала года сотрудники полиции выписали в столице по камерам почти 56 тыс. штрафов за данные правонарушения.

Вместе с тем в МВД добавили, что в Татарстане и Тамбовской области развивается практика автоматической фиксации водителей, не пристегнувших ремень. "На данный момент на основании материалов, зафиксированных средствами автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения, в Республике Татарстан по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") вынесено порядка 800 постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, в Тамбовской области - 5,3 тысячи", - добавили в пресс-центре.

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