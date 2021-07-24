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Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани

11:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, погиб 1 человек, пострадали 19, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб 1 человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что в рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

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