В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 947, до 6 102 469. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 952, до 5 471 956. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 795 днем ранее, до 153 095. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.