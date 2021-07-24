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В Москве выявили 3 376 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 376 против 3 425 днем ранее, до 1 484 672. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,23%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 105 против 107 днем ранее, до 25 003, следует из сообщения штаба.

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