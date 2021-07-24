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НОВОСТИ

В московских Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

12:15 24.07.2021

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Фото Дмитрия Нигматулина
В сквере на Вешняковской улице волонтеры "Совета матерей" провели акцию, посвященную спортсменам российской сборной, участвующим в Олимпиаде в Токио, на которых наложены ограничения по использованию триколора и гимна.

Волонтёры акции «Поднимем флаг России» подняли флаги и проскандировали: «Сборная России!». Поддержавшая акцию председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая считает, что никто в мире не усомнится, что наши спортсмены лучшие. "Флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях" , — уверена Буцкая.

Также велосипедисты проехались по нескольким районам Москвы. "Эта Олимпиада выглядит странно. Зрителей на трибунах нет, медали надеваем сами на себя, наш флаг над спортивными аренами Токио так и не поднимется. Но как бы мы ни относились к странной олимпиаде, мы верим в наших спортсменов и для них развиваются сегодня эти флаги", — считает Буцкая.

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