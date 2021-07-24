Минздрав РФ рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против ковида на 30 дней
15:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный медицинский отвод при обнаружении противопоказаний к вакцинации от ковида выдается на 30 дней с последующей консультацией врача, говорится в обновленных рекомендациях Минздрава РФ о вакцинации взрослых против COVID-19.
"В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 - на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - говорится в документе.
Отмечается, что при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.
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