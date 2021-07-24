0
0
39
НОВОСТИ

В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко

16:46 24.07.2021

567.JPG
Фото Ивана Степанова
Депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко открыл общественную приемную на юго-западе Москвы. Она будет работать по адресу: бульвар Дмитрия Донского 1, 1 этаж. Москвичи могут прийти в приемную лично или позвонить по телефону +7 (964) 5-210-210. «Ко мне часто обращаются горожане с просьбой помочь решить их насущные проблемы: где-то необходимо благоустроить двор или обновить детские площадки, кого-то не устраивает работа управляющей компании или общественного транспорта, - констатировал Романенко. - Но поступали эти запросы стихийно, иногда даже случайно. Теперь же у нас есть специальное место, которое станет точкой сбора предложений от жителей всего округа, где мы сможем вести открытый диалог по интересующим темам».В открытии приемной участвовали главы общественных организаций, муниципальные депутаты и активные жители Северного Бутова. «Очень важно осознавать, что существует общественная поддержка того, что мы с вами делаем. Все зависит от нашей общей активности. Когда есть единомышленники, найдутся и ресурсы. Моя задача - делами доказать эффективность нашего диалога», - уверен Романенко.

Местные жители уже обращаются с предложениями к депутату, большинство обращений связаны с благоустройством района и нерешенными жилищно-коммунальными вопросами, а так же распространением случаев телефонного мошенничества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 24.07.2021
Предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины неприемлемы - глава "Нафтогаза"
0
45
16:37 24.07.2021
Евгений Нифантьев: Штампы в паспорте останутся для граждан важными символами
0
86
16:00 24.07.2021
Путин 25 июля примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения - Кремль
0
153
15:00 24.07.2021
Минздрав РФ рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против ковида на 30 дней
0
284
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
521
13:00 24.07.2021
Эксперты сообщили о росте среднего чека платежа за ЖКУ в I полугодии на 11%
0
337
12:30 24.07.2021
В Москве выявили 3 376 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
328
12:15 24.07.2021
В московских Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев
0
335
12:07 24.07.2021
Петр Толстой открыл сбор предложений в Народную программу «Единой России»
0
366
12:00 24.07.2021
В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
371

Возврат к списку