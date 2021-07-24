В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко

16:46

Фото Ивана Степанова

Депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко открыл общественную приемную на юго-западе Москвы. Она будет работать по адресу: бульвар Дмитрия Донского 1, 1 этаж. Москвичи могут прийти в приемную лично или позвонить по телефону +7 (964) 5-210-210. «Ко мне часто обращаются горожане с просьбой помочь решить их насущные проблемы: где-то необходимо благоустроить двор или обновить детские площадки, кого-то не устраивает работа управляющей компании или общественного транспорта, - констатировал Романенко. - Но поступали эти запросы стихийно, иногда даже случайно. Теперь же у нас есть специальное место, которое станет точкой сбора предложений от жителей всего округа, где мы сможем вести открытый диалог по интересующим темам».В открытии приемной участвовали главы общественных организаций, муниципальные депутаты и активные жители Северного Бутова. «Очень важно осознавать, что существует общественная поддержка того, что мы с вами делаем. Все зависит от нашей общей активности. Когда есть единомышленники, найдутся и ресурсы. Моя задача - делами доказать эффективность нашего диалога», - уверен Романенко.

Местные жители уже обращаются с предложениями к депутату, большинство обращений связаны с благоустройством района и нерешенными жилищно-коммунальными вопросами, а так же распространением случаев телефонного мошенничества.