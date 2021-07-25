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Рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

09:15 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 6 631 случай заражения коронавирусом - на 110 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 529 269, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 2,8%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,03%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 446 996 человек, а за минувшие 24 часа - 2 757. Днем ранее сообщали о 2 802 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 5 382, увеличившись за сутки на 74.

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