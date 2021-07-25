Эксперты считают, что сфере искусств нужны сценаристы, специалисты IT и SMM

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Культурная сфера нуждается в кадрах по специальностям в сфере IT и новых технологий, а также маркетинга, в том числе SMM. По мнению опрошенных ТАСС деятелей культуры, второе высшее образование стоит получать также по направлениям режиссуры и сценарного дела, потому что успех в этих профессиях будут иметь уже состоявшиеся личности.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств. Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ.



Как считает театральный и кинорежиссер Константин Богомолов, если у государства есть возможность обеспечить второе бесплатное высшее, то для отрасли выгодно увеличение квалифицированных специалистов. "Тем более для творческих профессий, потому что люди приходят в творчество, прожив какую-то жизнь, приходят, еще не заработав больших денег, и идут не для заработка, а чтобы реализовать себя, свои таланты", - сказал он ТАСС.



