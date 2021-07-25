В Севастополе военные начали реконструкцию сухого дока в музее фортификационных сооружений
09:25 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Начата реконструкция сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка 633 проекта, предоставленная Военно-морским флотом (ВМФ) России. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия "Объект 825", - сказано в сообщении.
Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает 8 тыс. кубических метров, говорится в пресс-релизе.
"Сейчас идет сплошная очистка и обработку дока, простоявшего в морской воде более 50 лет, военные специалисты укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины", - говорится в сообщении.
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