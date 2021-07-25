В Москве раскрываемость убийств достигла 92% - ГСУ СК

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскрываемость убийств в Москве благодаря возможностям новой криминалистической техники и системе "Безопасный город" выросла до 92%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве в воскресенье, в профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия РФ.



"По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК РФ) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК РФ) - 100%", - рассказали в ГСУ СК по Москве.



В 2006 году, до образования Следственного комитета, раскрываемость убийств в столице составляла 71,7%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, - 57,9%, изнасилований - 69,7%.



Ежегодно в Москве фиксируется порядка 300 убийств и покушений на убийство, более ста случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и более ста изнасилований и покушений на изнасилование.



