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В Москве раскрываемость убийств достигла 92% - ГСУ СК

10:10 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскрываемость убийств в Москве благодаря возможностям новой криминалистической техники и системе "Безопасный город" выросла до 92%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве в воскресенье, в профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия РФ.

"По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК РФ) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК РФ) - 100%", - рассказали в ГСУ СК по Москве.

В 2006 году, до образования Следственного комитета, раскрываемость убийств в столице составляла 71,7%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, - 57,9%, изнасилований - 69,7%.

Ежегодно в Москве фиксируется порядка 300 убийств и покушений на убийство, более ста случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и более ста изнасилований и покушений на изнасилование.

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