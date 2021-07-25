В Москве раскрываемость убийств достигла 92% - ГСУ СК
10:10 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК РФ) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК РФ) - 100%", - рассказали в ГСУ СК по Москве.
В 2006 году, до образования Следственного комитета, раскрываемость убийств в столице составляла 71,7%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, - 57,9%, изнасилований - 69,7%.
Ежегодно в Москве фиксируется порядка 300 убийств и покушений на убийство, более ста случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и более ста изнасилований и покушений на изнасилование.
НОВОСТИ
- 11:20 25.07.2021
- Макрон раскритиковал манифестации против введения санитарных пропусков
- 11:10 25.07.2021
- В Москве каждое пятое уголовное дело связано с коррупцией
- 10:30 25.07.2021
- При Байдене Америка "извиняется перед всем миром" - Трамп
- 10:20 25.07.2021
- Свою карьеру завершила рекордсменка среди женщин по количеству участий в Олимпиадах
- 09:25 25.07.2021
- В Севастополе военные начали реконструкцию сухого дока в музее фортификационных сооружений
- 09:20 25.07.2021
- Эксперты считают, что сфере искусств нужны сценаристы, специалисты IT и SMM
- 09:15 25.07.2021
- Рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
- 21:00 24.07.2021
- Второй том мемуаров принца Гарри будет опубликован лишь после смерти Елизаветы II - СМИ
- 20:30 24.07.2021
- В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт - законопроект
- 20:00 24.07.2021
- Небывалые морозы пришли на юг Африки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать