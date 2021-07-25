Свою карьеру завершила рекордсменка среди женщин по количеству участий в Олимпиадах

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийская чемпионка 1988 года в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сообщила ТАСС.



"Я завершаю карьеру. Если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера", - сказала 52-летняя Салуквадзе.



В воскресенье спортсменка, выступающая за Грузию, не смогла пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 31-е место из 53. "Я думала, что будет труднее, но справилась с собой, - сказала Салуквадзе. - Плохо начала, это ошибка моего глаза, я, наверное, не до конца контролировала момент, но через четыре выстрела поняла, собралась и вытянула серию. Всегда надо еще чуть- чуть везения, много выстрелов около "десятки" - 9,9, например, но все равно очко теряешь".



