Мишустин пообещал рыбопромышленниками Дальнего Востока льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России

07:11 Источник: Интерфакс

Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал дальневосточным рыбопромышленникам проработать льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России.

После посещения рыбоперерабатывающего предприятия на острове Итуруп Мишустин побеседовал с представителями рыбоперерабатывающей отрасли, которые пожаловались ему на проблемы с доставкой рыбы российским потребителям. Они, в частности, обратили внимание на высокие транспортные тарифы на перевозку рыбы в сезон.

Как отметил Мишустин, "мы, когда готовились к визиту на Дальний Восток, то подумали об этом: подписаны два постановления, позволяющие решить эти вопросы, в частности, планируется субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая в России".