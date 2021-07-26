Мишустин пообещал рыбопромышленниками Дальнего Востока льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России
07:11 26.07.2021 Источник: Интерфакс
Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал дальневосточным рыбопромышленникам проработать льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России.
После посещения рыбоперерабатывающего предприятия на острове Итуруп Мишустин побеседовал с представителями рыбоперерабатывающей отрасли, которые пожаловались ему на проблемы с доставкой рыбы российским потребителям. Они, в частности, обратили внимание на высокие транспортные тарифы на перевозку рыбы в сезон.
Как отметил Мишустин, "мы, когда готовились к визиту на Дальний Восток, то подумали об этом: подписаны два постановления, позволяющие решить эти вопросы, в частности, планируется субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая в России".
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