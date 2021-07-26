Суд в Якутии назначил принудительное лечение "шаману" Габышеву
07:55 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Якутский городской суд в понедельник назначил принудительные меры медицинского характера Александру Габышешеву который называет себя "шаманом". Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением", - сказали агентству. Именно такого решения суда требовал прокурор в ходе завершившихся на прошлой неделе прений сторон.
Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.
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